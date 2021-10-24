Иномарка врезалась в столб в Хабаровске: госпитализированы два человека. Фото: стоп-кадр Amurmedia

В Центральном районе Хабаровска минувшей ночью произошло серьезное ДТП. Иномарка Subaru Forester врезалась на полном ходу в столб.

Авария случилась около полуночи напротив дома № 10 по улице Ленинградская. Удар пришелся на сторону водителя. От возможной гибели мужчину уберегли сработавшие подушки безопасности. Передняя часть автомобиля оказалась сильно повреждена, бампер отлетел в сторону при ударе, сообщает Amurmedia.

Водителя из машины пришлось эвакуировать спасателям — дверь авто с его стороны была заблокирована. Мужчину и его пассажира в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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