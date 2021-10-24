Спасатели прекратили поиски пропавшего мужчины в Хабаровском крае
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В Хабаровском крае спасатели остановили поиски 81-летнего мужчины, который пропал несколько дней назад.
— Поиски завершены по решению сотрудников правоохранительных органов. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, — сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края.
В ведомстве отметили, что только за минувшие сутки были обследованы около семи квадратных километров лесополосы возле поселка Корфовский. В общей сложности за четыре дня спасатели прошли больше тридцати квадратных километров леса.
— К поисковым работам привлекалось семь человек личного состава, в том числе кинологи, — добавили в пресс-службе поисково-спасательного ведомства.
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