Спасатели прекратили поиски пропавшего мужчины в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае спасатели остановили поиски 81-летнего мужчины, который пропал несколько дней назад.

— Поиски завершены по решению сотрудников правоохранительных органов. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, — сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края.

В ведомстве отметили, что только за минувшие сутки были обследованы около семи квадратных километров лесополосы возле поселка Корфовский. В общей сложности за четыре дня спасатели прошли больше тридцати квадратных километров леса.

— К поисковым работам привлекалось семь человек личного состава, в том числе кинологи, — добавили в пресс-службе поисково-спасательного ведомства.

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