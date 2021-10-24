На улицах Хабаровска появились два новых QR-кода, которые знакомят горожан с героями-дальневосточниками Фото: Правительство Хабаровского края

На улицах маршала Рокоссовского и Героя Советского Союза Владимира Кочнева в Хабаровске появились таблички с QR-кодами. Отсканировав их горожане могут познакомиться с информацией о героях-дальневосточниках.

— Память о Константине Рокоссовском увековечили на фасаде здания школы №49 имени героев-даманцев в Индустриальном районе. Памятный знак в честь Героя Советского Союза Владимира Георгиевича Кочнева установлен на фасаде дома по улице Кочнева, 2. В специальном QR-коде зашифрована информация о летчике, — сообщили в правительстве региона.

Гостями мероприятий по установке стали ветераны Великой Отечественной войны, представители общественности и школьники.

В правительстве отметили, что подобные таблички устанавливаются по всей территории края. За год будет установлено 32 памятных знака. В планах властей оцифровать каждую улицу, названную в честь героев Великой Отечественной войны, или выдающихся жителей региона.

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