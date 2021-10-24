Футбольный «СКА-Хабаровск» уступил «Оренбургу» Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Футбольный «СКА-Хабаровск» уступил «Оренбургу» в ходе прошедшей встречи со счетом 2:0. Соперники дальневосточников дважды забили пенальти.

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран не согласен с итогами матча. Оба пенальти вызвали у него вопросы.

– В первом случае если и было нарушение, то за штрафной. Это ключевой момент. Если «Оренбург» не может забить, давайте ему поможем. Второй – то же самое. Игрок выбивает мяч, на крик назначается пенальти. Я думаю, что судейский комитет разберет эти моменты, – сказал Юран после игры.

Он отметил, что команда подготовлена хорошо и играли на высоком уровне. Теперь Юран ждет решение судейского комитета и инспектора матча на произошедшее.

На сегодняшний день «СКА-Хабаровск» после трех неудач в четырех последних матчах на шестой позиции с 31 очком. Впереди у армейцев три домашних игры: с «Нефтехимиком», «Ротором» и «КАМАЗом». Они пройдут в первой половине ноября.

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