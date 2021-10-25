«В моем близком окружении обнаружен COVID-19»: губернатор Хабаровского края ушел на самоизоляцию. Фото: стоп-кадр видео телеграмм-канала Михаила Дегтярева
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев перешел на «удаленку». Глава региона решил самоизолироваться после того как узнал, что в его близком окружении зафиксирован случай заболевания коронавирусом. Аналогично свою работу в сентябре построил президент страны Владимир Путин, когда выяснилось, что есть заболевшие среди сотрудников его службы безопасности.
- По рекомендации врачей я ушел на самоизоляцию. С прошлой пятницы работаю в удаленном режиме. Сам я здоров, тесты на коронавирус отрицательные, титр антител после ревакцинации «Спутником» высокий, - сообщил губернатор в своем телеграм-канале.
Он отметил, что совещания и встречи пройдут по плану в онлайн-формате из резиденции губернатора Хабаровского края.
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