Пьяный автомобилист насмерть сбил пешехода в Хабаровске
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
В Хабаровске минувшей ночью пьяный водитель сбил насмерть пешехода. Мужчина скончался на месте ДТП, сообщили в ГИБДД города.
Смертельная авария произошла на пешеходном переходе на улице Краснореченской около 00:40.
Водитель иномарки возле дома №76 решил проскочить на красный свет. В это время дорогу переходил 32-летний мужчина.
Прибывшие на место сотрудники спецслужб выяснили, что водитель был не только пьян, но и не имеет прав на управление автомобилем.
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