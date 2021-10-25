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Происшествия25 октября 2021 7:02

Пьяный автомобилист насмерть сбил пешехода в Хабаровске

Мужчина погиб на месте ДТП до приезда скорой помощи
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Пьяный автомобилист насмерть сбил пешехода в Хабаровске

Пьяный автомобилист насмерть сбил пешехода в Хабаровске

Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске минувшей ночью пьяный водитель сбил насмерть пешехода. Мужчина скончался на месте ДТП, сообщили в ГИБДД города.

Смертельная авария произошла на пешеходном переходе на улице Краснореченской около 00:40.

Водитель иномарки возле дома №76 решил проскочить на красный свет. В это время дорогу переходил 32-летний мужчина.

Прибывшие на место сотрудники спецслужб выяснили, что водитель был не только пьян, но и не имеет прав на управление автомобилем.

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