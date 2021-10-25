В Хабаровском крае подведены промежуточные итоги переписи населения

В крае работают 2,7 тысячи переписчиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае 15 ноября стартовала Всероссийская перепись населения. Хабаровскстат ежедневно подводит итоги. На сегодняшний день прошла почти половина переписной кампании, и уже можно сделать некоторые выводы.

По данным на 24 октября, в переписи приняли участие 318 868 человек. Это 25,1% от количества всех жителей края. Активнее всего во Всероссийской переписи населения участвуют жители Ульчского, Нанайского и Советско-Гаванского районов. Там уже «переписались» 45,2%, 44,9% и 43,9% от всего населения соответственно.

- В этом году принять участие в переписи можно, не только пообщавшись с переписчиками лично, но и самостоятельно в формате онлайн. Кроме этого, организованы стационарные участки в многофункциональных центрах края, - рассказали в Хабаровскстате.

Для тех, кто желает самостоятельно поучаствовать в переписи, на портале «Госуслуг» работает специальный сервис «Участие в переписи населения». Он доступен до 8 ноября. Переписчики же будут ходить по квартирам до 14 ноября.

Все ответы в базу вносятся только со слов опрашиваемых. Документы для участия в переписи не требуются. Сведения, полученные в ходе переписи, попадают в Росстат в обезличенном виде и не передаются третьим лицам.

- Участие в статистическом исследовании полностью добровольное. Однако следует помнить, что от результатов переписи напрямую зависит социальное развитие края. Средства из федерального бюджета на ремонт дорог, строительство школ, детских садов, больниц выделяются исходя из определенной численности населения. Так что выбор за хабаровчанами, - отметили в министерстве экономического развития края.

В крае работают 2,7 тысячи переписчиков. Кроме этого, подобран резерв - 460 человек.