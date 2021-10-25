Школьные каникулы продлили в Хабаровске

Каникулы продлили в связи с указом президента России о нерабочих днях Фото: Администрация Хабаровска

Школьники Хабаровска будут отдыхать с 25 октября по 7 ноября. Каникулы продлили в связи с указом президента России о нерабочих днях.

На период основных каникул, с 25 по 31 октября, запланирована работа городских оздоровительных лагерей.

- В годовой календарный график учебных учреждений внесут изменения. Это нужно для того, чтобы успеть выполнить установленный план по реализации образовательных программ, - пояснили в краевой администрации.

С 1 по 3 ноября в детских садах будут организованы дежурные группы для детей, чьи родители работают.

Кружки и секции в учреждениях дополнительного образования продолжат свою работу по обычному расписанию.