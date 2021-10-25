Хабаровчанин засунул в карман полицейскому 200 тысяч и попал под «уголовку»

Мужчина засунул 200 тысяч рублей в карман сотрудника правоохранительных органов Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Хабаровском крае вынесен приговор 61-летнему мужчине. Иностранный продавец одежды пытался дать взятку сотруднику полиции.

Происшествие произошло в павильоне торгового центра «Выборгский». Мужчина попросил полицейского прекратить проверку незаконной реализации продаваемой им одежды. Он засунул 200 тысяч рублей в карман сотрудника правоохранительных органов.

Однако полицейский отказался от получения взятки и сообщил о данном факте в соответствующие органы.

- По факту преступления было заведено уголовное дело по части третьей статьи 30, а также пункту «б» части четвертой статьи 291 УК РФ - «Дача взятки должностному лицу в крупном размере», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Мужчина признал свою вину. Железнодорожным районным судом Хабаровска ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.

Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска поддержала государственное обвинение.