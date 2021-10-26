Из Хабаровска в Египет отправился первый самолет
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Хабаровчане получили возможность напрямую летать в Египет. Впервые в истории региона Boeing 767-300 с полной пассажирской посадкой в 290 человек отправился в Шарм-эль-Шейх. Авиасудно вылетело из аэропорта в пять часов утра. Время в пути составит 12 часов.
- Предполагаемая периодичность полетов из аэропорта Хабаровск в Шарм-эль-Шейх - один раз в две недели. Как отмечают туроператоры, частота вылетов и продолжительность выполнения прямых рейсов будет зависеть от эпидемиологической обстановки в мире, - сообщили в аэропорту Хабаровска.
Там также отметили, что на сегодняшний день отдых в Египте является наиболее популярным у россиян. Люди не только соскучились по курортам за время, пока в Египте стояла напряженная политическая обстановка, но и довольны ценами на отдых.
Туры с прямыми рейсами в Шарм-эль-Шейх доступны из 37 российских аэропортов.
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