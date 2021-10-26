Кран упал на недостроенное здание в Хабаровске: есть пострадавшие

Очевидцы сообщают о том, что в кабине машины находился человек. Фото: Telegram @NewsKhv
Фото: Социальные сети
В Хабаровске вечером, 26 октября, кран упал на недостроенное здание. ЧП случилось в границах улиц Павла Морозова и Вахова. На место выехали спасатели, медики и правоохранители.
Кран упал на строящееся здание детской поликлиники, которая возводится в районе торгового центра «Подсолнух». Очевидцы сообщают о том, что в кабине машины находился человек. По непроверенным данным, пострадавших двое, они находятся в состоянии разной степени тяжести.
Подробности ЧП уточняются, «Комсомолка» следит за развитием событий.