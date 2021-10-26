Кран упал на недостроенное здание в Хабаровске: есть пострадавшие

Очевидцы сообщают о том, что в кабине машины находился человек. Фото: Telegram @NewsKhv Фото: Социальные сети

В Хабаровске вечером, 26 октября, кран упал на недостроенное здание. ЧП случилось в границах улиц Павла Морозова и Вахова. На место выехали спасатели, медики и правоохранители.

Кран упал на строящееся здание детской поликлиники, которая возводится в районе торгового центра «Подсолнух». Очевидцы сообщают о том, что в кабине машины находился человек. По непроверенным данным, пострадавших двое, они находятся в состоянии разной степени тяжести.

Подробности ЧП уточняются, «Комсомолка» следит за развитием событий.