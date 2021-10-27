До публичных слушаний в Хабаровском крае допустят только обладателей QR-кодов и справок Фото: Администрация Хабаровска

Из-за ужесточения ковидных мер в Хабаровском крае с 26 октября до участия в публичных случаях будут допускаться только те, кто имеет QR-код о вакцинации, справку о ней или о перенесенном заболевании в течение полугода до дня проведения слушаний. Об этом сообщили в городской администрации.

Напомним, что также ограничения наложены на посещения кинотеатров, театров, филармонии, домов культуры, клубов, а также фитнес-залов и бассейнов - они будут работать в особых условиях: заполняемость не должна превышать 50%. Все присутствующие должны иметь QR-коды или вышеуказанные справки.

Получить QR-код можно на портале Госуслуг после вакцинации. Система формирует его автоматически.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.