В Хабаровске осудят экс-чиновника, который лишил детей-сирот положенных квартир

Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий Фото: Артем КИЛЬКИН

В Хабаровске будут судить бывшего руководителя краевого государственного казенного учреждения «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края». Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, обвиняемый заключил контракты на строительство двух многоквартирных домов. Мужчина знал, что с 1 января 2019 года количество квартир для детей-сирот не должно превышать 25% от общего количества квартир в доме. Однако почти все квартиры в доме должны были принадлежать людям из этой социальной категории. Из краевого бюджета на эти цели потрачено более 450 млн рублей, но жиплощадь детям-сиротам так никто и не предоставил.

Это не единственная такая ситуация. Также, руководитель государственного учреждения заключил контракт на строительство Межрайонного онкологического диспансера в г. Комсомольске-на-Амуре. Подрядчику на оплату работ по строительству дамбы авансом было перечислено 191 млн рублей. Но дамба должна была строиться без авансирования со стороны учреждения. Деньги не возвращены, обязательства по контракту не выполнены.

- На мужчину заведено уголовное дело по части первой статьи 285 УК РФ и по части третьей статьи 286 УК РФ – «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Превышение должностных полномочий», - рассказали в надзорном ведомстве.

Уголовное дело будет рассмотрено в Кировском районном суде.