Хабаровский кулинарный цех оштрафовали за антисанитарию

ООО «И рыба и мясо» занимается изготовлением пищевой продукции из сырья животного происхождения Фото: Сергей ГАПОН

Генерального директора хабаровского кулинарного цеха привлекли к административной ответственности. ООО «И рыба и мясо» занимается изготовлением пищевой продукции из сырья животного происхождения для ее дальнейшей реализации в торговых сетях города.

Управлением Россельхознадзора по Хабаровскому краю проведена проверка. В результате выявлен ряд нарушений.

- Санитарное состояние производственных помещений и оборудования, которое используется при изготовлении пищевой продукции, неудовлетворительное. Также предприятие не оформляет необходимые ветеринарные сопроводительные документы, - рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

Генеральный директор кулинарного цеха привлечен к административной ответственности по части первой статьи 10.6, а также по части первой статьи 14.43 административного кодекса.