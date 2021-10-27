Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 октября 2021 9:02

Хабаровский кулинарный цех оштрафовали за антисанитарию

Россельхознадзор провел проверку и выявил ряд нарушений
Анастасия НУРАДИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
ООО «И рыба и мясо» занимается изготовлением пищевой продукции из сырья животного происхождения

ООО «И рыба и мясо» занимается изготовлением пищевой продукции из сырья животного происхождения

Фото: Сергей ГАПОН

Генерального директора хабаровского кулинарного цеха привлекли к административной ответственности. ООО «И рыба и мясо» занимается изготовлением пищевой продукции из сырья животного происхождения для ее дальнейшей реализации в торговых сетях города.

Управлением Россельхознадзора по Хабаровскому краю проведена проверка. В результате выявлен ряд нарушений.

- Санитарное состояние производственных помещений и оборудования, которое используется при изготовлении пищевой продукции, неудовлетворительное. Также предприятие не оформляет необходимые ветеринарные сопроводительные документы, - рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

Генеральный директор кулинарного цеха привлечен к административной ответственности по части первой статьи 10.6, а также по части первой статьи 14.43 административного кодекса.