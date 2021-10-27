В Хабаровске после несчастного случая умер водитель автопогрузчика

Происшествие произошло 25 октября на территории АО «Хабаровский речной торговый порт» Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

В Хабаровске в результате опрокидывания автопогрузчика погиб водитель. Происшествие произошло 25 октября на территории АО «Хабаровский речной торговый порт».

В понедельник вечером при проведении погрузочно-разгрузочных работ опрокинулся автопогрузчик. Водитель выпал из машины. Мужчину придавило металлической конструкцией кабины. Он умер на месте.

- Сейчас проводится доследственная проверка по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего смерть человека. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 143 УК РФ, - рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.