В Хабаровске доноры смогут сдать кровь в нерабочие дни

Прием доноров осуществляется с 8 до 11 утра Фото: Иван МАКЕЕВ

На следующей неделе изменится график работы Краевой станции переливания крови. Это связано с тем, что период с 30 октября по 7 ноября президент РФ объявил нерабочими днями.

Первые три дня ноября станция переливания крови работать будет. Прием доноров осуществляется с 8 до 11 утра. Далее, с 4 по 7 ноября – выходные дни.

- С 8 ноября работаем в обычном режиме, - сообщили в Краевой станции переливания крови министерства здравоохранения Хабаровского края.