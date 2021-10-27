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Общество27 октября 2021 11:56

В Хабаровске доноры смогут сдать кровь в нерабочие дни

Хабаровская станция переливания крови будет работать первые три дня ноября
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Прием доноров осуществляется с 8 до 11 утра

Прием доноров осуществляется с 8 до 11 утра

Фото: Иван МАКЕЕВ

На следующей неделе изменится график работы Краевой станции переливания крови. Это связано с тем, что период с 30 октября по 7 ноября президент РФ объявил нерабочими днями.

Первые три дня ноября станция переливания крови работать будет. Прием доноров осуществляется с 8 до 11 утра. Далее, с 4 по 7 ноября – выходные дни.

- С 8 ноября работаем в обычном режиме, - сообщили в Краевой станции переливания крови министерства здравоохранения Хабаровского края.