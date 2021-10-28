Хабаровских туристов оштрафовали на 3 миллиона за нарушение антиковидных мер Фото: Правительство Хабаровского края

Что бы ни делали власти и как бы ни ужесточали антиковидные меры, всегда найдутся те, кто пренебрегает ими. Так вышло почти с четырьмя сотнями туристов из Хабаровска, которые прилетели из-за рубежа и проигнорировали требования уйти на самоизоляцию сдать ПЦР-тест на «корону».

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, закон нарушили свыше 370 человек и теперь они заплатят штрафы на сумму около трех миллионов рублей.

В ведомстве напомнили, что чтобы не выкладывать деньги из своего кармана на оплату штрафом ,нужно соблюдать простейшие правила. Всем, кто не прививался от ковида и не болел им в течение шести месяцев, нужно после возвращения на родину в течение трех календарных дней со дня прибытия пройти однократное ПЦР-тестирование. А затем до получения результатов необходимо соблюдать режим изоляции по месту пребывания.

Всего с момента открытия границ другие страны посетили около 25 тысяч жителей края. Среди прошедших тестирование выявлено 82 случая заражения COVID-19.

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