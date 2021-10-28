Хабаровский крематорий перешел на круглосуточный режим работы

Ранее он работал шесть дней в неделю Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровский крематорий перешел на бесперебойный режим работы

Крематорий в Хабаровске перешел на беспрерывный график работы. В день организация кремирует по 15 человек. По информации от администрации краевой столицы это не связано с пандемией коронавируса и ростом смертности от COVID-19.

- Переход на круглосуточный режим связан с тем, что больше людей захотели кремировать своих родственников, а не хоронить на кладбище, где уже мало осталось места. Также это было сделано, чтобы сократить ожидание в очереди на кремацию, - сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

Напомним, о том, что крематорий в Хабаровске перейдет на круглосуточный режим работы сообщалось еще в 2020 году. Рабочий процесс тогда шел согласно графику - шесть дней в неделю.