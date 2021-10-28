В Хабаровском крае привиться от ковида можно в вузах и на предприятиях

Пункты вакцинации в университетах и на предприятиях будут работать по запланированному графику Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае медицинские бригады выезжают в учебные учреждения и предприятия для вакцинирования населения.

Пункты вакцинации в университетах и на предприятиях будут работать по запланированному графику. Сделать прививку может любой студент и сотрудник, если у них нет противопоказаний. При посещения пункта вакцинации, с собой необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Привиться в вузе уже есть возможность у студентов Дальневосточного государственного университета.

- Очень важно, чтобы большинство студентов получили иммунитет против коронавирусной инфекции. У студентов достаточно насыщенная жизнь, и, может быть, они не всегда успевают обратиться в поликлинику или мобильный пункт. Поэтому мы очень рады, что для нашей молодежи организовали специальные выездные бригады, - рассказала Юлия Тюрина, проректор ДВГУПС.

Бригада медиков в выездном формате провела вакцинацию сотрудникам холдинга «Иня». Иммунизацией работников компаний и организаций занимаются восемь выездных бригад городской клинической больницы им. профессора А.М. Войно-Ясенецкого. В выездных пунктах можно привиться любой вакциной.

- Вакцинированные болеют гораздо легче и гораздо реже тех, кто не сделал прививку от COVID-19, - отметила Елена Хлебович, и. о. заместителя главного врача городской клинической больницы им. профессора А.М. Войно-Ясенецкого.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, по поручению президента РФ, до 15 ноября регионы должны проработать алгоритм освобождения от работы на два дня с сохранением заработной платы тех, кто вакцинировался от ковида.