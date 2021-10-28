Как будут работать учреждения здравоохранения в Хабаровском крае с 30 октября по 7 ноября

Медицинские учреждения будут работать по особому графику Фото: Иван МАКЕЕВ

Государственные организации здравоохранения на следующей неделе будут работать по особому графику.

Как сообщили в правительстве Хабаровского края, с 1 по 3 ноября у медиков рабочие дни. 4 и 7 ноября - выходные. 5 и 6 числа медицинские учреждения края работают по субботнему графику, то есть на рабочих местах будут только дежурные бригады.

- График работы выездных пунктов вакцинации останется прежним, - пояснили в правительстве края.

В Хабаровске такие пункты расположены в ТЦ «Эвр», ТРК «Броско Молл», в Сбербанке по адресу Пушкина, 54, на ЖД вокзале, в «Леруа Мерлен» по адресу Трехгорная, 100. Также в городе работает опорный пункт вакцинации студентов, расположенный по адресу Карла Маркса, 60.

В Комсомольске-на-Амуре пункты вакцинации расположены в ТЦ «Радуга» и на площади ЦУМа в автомобиле КАМАЗ.

В Вяземском выездной пункт вакцинации расположен на площади 40-летия Победы. В Чегдомыне вакцинироваться можно в районном Доме культуры. В Амурске выездная бригада медиков работает в ТРЦ «Линкор».