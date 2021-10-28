Хабаровские пенсионеры поучаствовали в переписи населения после спортивной тренировки

Пенсионеры приняли участие в онлайн-переписи населения Фото: Правительство Хабаровского края

Активные пенсионеры Хабаровска приняли участие в онлайн-переписи населения. Поучаствовать в статистическом исследовании пожилые люди решили после тренировки по скандинавской ходьбе.

- Пенсионерам помогали переписчики. Они тоже присутствовали на тренировке. Сразу после спортивных нагрузок пенсионеры поучаствовали в онлайн-переписи. На заполнение анкет в среднем требовалось 7-10 минут, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Некоторые пенсионеры справились самостоятельно. Галина Дзюба заполнила анкету сама и помогла пройти анкетирование на Госуслугах своей подруге.

- На Госуслугах легко разобраться даже в нашем возрасте. Так что, заполнение анкеты не вызвало трудностей. Я и к врачу записываюсь через этот портал, - рассказала пенсионерка Галина Дзюба.

По данным Хабаровскстата на 27 октября, участие в переписи приняли 453 237 человек. Это 35,7% от количества всех жителей региона. Активнее всего кампания проходит в Ульчском, Вяземском и Нанайском районах. В краевой столице в статистическом исследовании приняли участие 180 785 человек. Это 29,9 % от всего населения Хабаровска.