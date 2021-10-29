Как будут работать МФЦ в Хабаровске с 30 октября по 7 ноября

График работы МФЦ изменится на следующей неделе Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровске на следующей неделе изменится график работы многофункциональных центров, территориально обособленных структурных подразделений и центра телефонного обслуживания.

1 и 2 ноября эти организации будут работать с 9:00 до 18:00. 3 ноября - сокращенный рабочий день: филиалы закроются в 17:00.

4, 5, 6, 7 ноября посетить учреждения не получится. Эти дни считаются праздничными и выходными.

- С 8 ноября все филиалы МФЦ, ТОСП и центр телефонного обслуживания продолжат свою работу в обычном режиме, - сообщили в пресс-службе правительства края.