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Звезды30 октября 2021 11:17

Хабаровские музыканты почтили память генерал-майора Чернецкого

Концерт в его часть дал оркестр штаба Военного восточного округа
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Хабаровские музыканты почтили память генерал-майора Чернецкого

Хабаровские музыканты почтили память генерал-майора Чернецкого

Фото: Максим МОЛОТОВ

В Хабаровске состоялся концерт оркестра штаба Военного восточного округа. Музыканты в этот день почтили память Семена Чернецкого, генерал-майора, военного дирижера, создателя оркестров Рабоче-крестьянской красной армии.

Услышать вживую один из лучших музыкальных коллективов Дальнего Востока пришли взрослые и дети.

Те, кто не сумел попасть на пятничное выступление, могут наверстать упущенное в воскресенье, 31 октября. Музыканты дадут выступление в Хабаровской филармонии. Начало в 17:00.

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WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

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