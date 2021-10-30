Хабаровские музыканты почтили память генерал-майора Чернецкого Фото: Максим МОЛОТОВ

В Хабаровске состоялся концерт оркестра штаба Военного восточного округа. Музыканты в этот день почтили память Семена Чернецкого, генерал-майора, военного дирижера, создателя оркестров Рабоче-крестьянской красной армии.

Услышать вживую один из лучших музыкальных коллективов Дальнего Востока пришли взрослые и дети.

Те, кто не сумел попасть на пятничное выступление, могут наверстать упущенное в воскресенье, 31 октября. Музыканты дадут выступление в Хабаровской филармонии. Начало в 17:00.

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