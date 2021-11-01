В Хабаровском автосервисе сгорели два автомобиля Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В хабаровском автосервисе на проспекте 60-летия Октября произошел пожар. Ночью там загорелись два автомобиля, сообщили в ГУ МЧС региона.

Как стало известно, пожар произошел около одиннадцати часов вечера 31 октября. Прибывшие на место спасатели столкнулись с тем, что горел бетонный бокс, а в нем были охвачены огнем две машины.

На борьбу с огнем, который распространился на площадь в 50 квадратных метров, ушло около получаса.

- В 00:14 пожар удалось полностью ликвидировать. Погибших и пострадавших нет. Всего к ликвидации огня привлекался 21 человек личного состава и шесть единиц техники, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Специалисты устанавливают причину произошедшего.

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