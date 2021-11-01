В Хабаровском крае восстановили три аварийных моста

До конца этого года планируется провести капитальный ремонт семи ветхих сооружений Фото: Правительство Хабаровского края

На дорогах Хабаровского края по поручению губернатора Михаила Дегтярева продолжается реконструкция аварийных мостов. В некоторых районах мосты являются единственным связующим звеном между маленькими поселками и большой землей.

До конца этого года в планах капитальный ремонт семи ветхих сооружений. Три из них уже отремонтировали. Возобновлено движение по мостам через реки Быстрая и Хайбас в Охотском районе, а также через реку Балахта в Нанайском районе.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, в этом году получится восстановить больше аварийных мостов благодаря появлению дополнительного финансирования из федерального бюджета. Средства выделили после обращения главы края Михаила Дегтярева.

- Около 104 миллионов выделено на ремонт аварийных и предаварийных мостовых сооружений. Перечень сформирован на основе обращений глав и жителей районов. Работы начались в еще конце августа 2021 года, - пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

В Николаевском районе на мосту через реку Эбкан появилась объездная дорога, а также заменили настил. Впереди - монтаж барьерных ограждений.

На мостовом переходе через реку Ургал в Верхнебуреинском районе сейчас занимаются монтажом настила и перил.

Активные работы развернуты на переправе в Николаевском районе. На мосту через реку Нижняя Патха смонтировано основание с учетом укрепления конструкций. Сейчас идут работы по монтажу балок пролетов.

В районе пятого километра автодороги Биробиджан - поселок Кукан разобрали ветхие конструкции. Сейчас ведется монтаж оснований новой переправы.

- Все работы планируется завершить до конца 2021 года. Таким образом, удастся сохранить транспортную доступность для более чем семи тысячам жителей региона, - рассказали в пресс-службе правительства края.

В следующем году работы по восстановлению аварийных мостов будут проводиться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». До 2024 года в крае отремонтируют около 200 мостовых сооружений.