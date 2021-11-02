В Хабаровске велосипедист залетел под колеса иномарки
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
В Хабаровске поздним вечером 1 ноября произошло ДТП. Под колеса иномарки попал пожилой велосипедист. Мужчина получил серьезные травмы и сейчас находится в больнице, сообщили в ГИБДД города.
Инцидент случился неподалеку от дома № 56Б на Ленинградской. Водитель иномарки проезжал пешеходный переход на «зеленый», когда перед ним на дорогу выскочил велосипедист.
Удар был довольно сильным, и неосторожный хабаровчанин получил множественные травмы головы. Сейчас он находится в нейрохирургическом отделении больницы.
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