В Николаевске-на-Амуре появился комплекс с крытой ледовой ареной

В Николаевске-на-Амуре открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Чайка» Фото: Правительство Хабаровского края

В Николаевске-на-Амуре открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Чайка». Теперь там есть крытая ледовая арена, поэтому у жителей города появилась возможность заниматься хоккеем и фигурным катанием круглый год.

- В Николаевске возрождается хоккей. В городе уже восемь лет проводится краевой физкультурно-спортивный фестиваль северных территорий Хабаровского края, - рассказали в министерстве спорта края.

После появления крытой арены в городе планируют открыть хоккейную секцию.

Ледовая арена построена в рамках программы «Газпром - детям». В рамках этой же программы физкультурно-оздоровительные комплексы построены в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также в районе имени Лазо.

- До конца текущего года начнет работать комплекс с бассейном в Вяземском и искусственный каток в Комсомольске-на-Амуре, - рассказали в пресс-службе правительства края.