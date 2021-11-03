В Николаевске-на-Амуре появился комплекс с крытой ледовой ареной

В Николаевске-на-Амуре открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Чайка»
Фото: Правительство Хабаровского края
В Николаевске-на-Амуре открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Чайка». Теперь там есть крытая ледовая арена, поэтому у жителей города появилась возможность заниматься хоккеем и фигурным катанием круглый год.
- В Николаевске возрождается хоккей. В городе уже восемь лет проводится краевой физкультурно-спортивный фестиваль северных территорий Хабаровского края, - рассказали в министерстве спорта края.
После появления крытой арены в городе планируют открыть хоккейную секцию.
Ледовая арена построена в рамках программы «Газпром - детям». В рамках этой же программы физкультурно-оздоровительные комплексы построены в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также в районе имени Лазо.
- До конца текущего года начнет работать комплекс с бассейном в Вяземском и искусственный каток в Комсомольске-на-Амуре, - рассказали в пресс-службе правительства края.