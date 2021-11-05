Почти 1500 готовых взорваться газовых баллонов нашли в частном доме Хабаровска

Найденные баллоны будут приведены в нерабочее состояние Фото: с сайта регионального отделения ОНФ.

На юге Хабаровска закрыли площадку для хранения просроченных газовых баллонов. По предварительным подсчетам, было найдено свыше 1500 сосудов, которые могли взорваться в любой момент. Хозяин хранилища попытался уйти от активистов и правоохранителей.

- Дело в том, что новый такой баллон, стоит около 50 тысяч рублей, а использовать его можно не дольше 25 лет. Многие люди, в первую очередь частники, мелкие фермеры и предприниматели, не хотят менять на первый взгляд исправную емкость, а официально ее не заправят, вот и пользуются нелегальными предложениями. Мы провели рейд по пивным магазинам, так в каждом втором просроченный баллон стоит, - рассказал Андрей Михеев, член Хабаровского штаба ОНФ.

Владелец найденного хранилища сначала не хотел пускать проверяющих на территорию, но все же сдался. Он рассказал, что просроченные газовые баллоны собирает для перепродажи на металлолом или в качестве водоводных труб. Заправленными нашли только сосуды с гелием, на них все документы были в порядке.

Найденные баллоны будут приведены в нерабочее состояние. Их либо засверлят, либо на сосудах собьют резьбу. Этот вопрос решит прокуратура. Что касается хранилища, то бизнесмена либо обяжут его закрыть, либо помогут привести в нормативное состояние. Сейчас площадка закрыта и не работает.