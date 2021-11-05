Водитель устроил ДТП и вылетел на трамвайные пути в Хабаровске

Водитель седана ехал по Краснореченской улице Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В краевой столице 5 октября водитель седана Honda устроил ДТП. Хабаровчанин нарушил дистанцию и врезался в Toyota. Затем иномарку отбросило в сторону.

Водитель седана ехал по Краснореченской улице. В районе дома номер 83 шофер нарушил дистанцию и устроил аварию. Honda не остановилась после столкновения и вылетела за пределы проезжей части. Иномарка врезалась в столб у трамвайных путей.

- В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля Хонда. Санкция за данное правонарушение предусмотрена в виде штрафа в размере 1500 рублей - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Хабаровску.

Работа городского электротранспорта из-за аварии была временно остановлена.