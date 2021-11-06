В Магаданской области объявили штормовое предупреждение Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спасатели Магаданской области предупредили об усилении ветра на территории региона 7 ноября. В четырех районах объявлено штормовое предупреждение.

— Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в Ольском, Хасынском, Тенькинском районах и в Магадане. Там также ожидается сильный снег, — отметили в региональном МЧС.

На контроле ситуацию будет держать региональный минтранс. Его сотрудникам необходимо усилить контроль за состоянием автодорог, привести силы и средства в режим повышенной готовности.

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