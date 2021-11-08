Пятилетний малыш серьезно пострадал на пожаре в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Амурске пятилетний мальчик серьезно пострадал во время пожара. Как оказалось, в момент ЧП малыш был дома один.

В МЧС региона рассказали, что о пожаре сообщил случайный очевидец: он увидел дым, который валил из окон. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что дверь в квартиру была закрыта.

- Внутри помещения пожарные обнаружили мальчика 2016 года рождения. Его передали врачам кареты скорой помощи, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Огонь потушили быстро. Он успел уничтожить только диван и небольшое количество вещей.

- Со слов матери, из квартиры она вышла ненадолго. Двое старших детей в это время находились у бабушки. Что могло послужить причиной возгорания, предстоит выяснить. Одной из возможных причин могла стать детская шалость с огнем, - добавили в пресс-службе МЧС.

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