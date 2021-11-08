Пятилетний малыш серьезно пострадал на пожаре в Хабаровском крае
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В Амурске пятилетний мальчик серьезно пострадал во время пожара. Как оказалось, в момент ЧП малыш был дома один.
В МЧС региона рассказали, что о пожаре сообщил случайный очевидец: он увидел дым, который валил из окон. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что дверь в квартиру была закрыта.
- Внутри помещения пожарные обнаружили мальчика 2016 года рождения. Его передали врачам кареты скорой помощи, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Огонь потушили быстро. Он успел уничтожить только диван и небольшое количество вещей.
- Со слов матери, из квартиры она вышла ненадолго. Двое старших детей в это время находились у бабушки. Что могло послужить причиной возгорания, предстоит выяснить. Одной из возможных причин могла стать детская шалость с огнем, - добавили в пресс-службе МЧС.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;