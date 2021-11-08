Хабаровчане смогут поучаствовать в онлайн-переписи до 14 ноября

Онлайн-перепись населения продлили до 14 ноября Фото: Администрация Хабаровска

Онлайн-перепись населения продлили до 14 ноября. До этого дня хабаровчане смогут принять участие в статистическом исследовании на портале «Госуслуги».

Изначально предполагалось, что онлайн-перепись закончится 8 ноября. Однако такой способ пользуется значительной популярностью. Каждый четвертый россиянин выбирает участие в статистическом исследовании через портал «Госуслуги». Из 64 миллионов жителей страны, поучаствовавших в переписи, 17 миллионов стали участниками самостоятельно.

- В Хабаровске, по данным на 8 ноября, в переписи поучаствовали 72,8%. Данные о тех, кто принял участие самостоятельно, приходят с задержкой в пять дней. Лидер переписи - Кировский район. Там число поучаствовавших в переписи близится к 100%, - рассказали в пресс-службе краевой администрации.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук дал поручение ускорить перепись населения в других районах города.

- Участвовать в переписи в цифровом формате в условиях пандемии не только быстро и удобно, но и намного безопаснее, - отметил Сергей Кравчук, мэр краевой столицы.