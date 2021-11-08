Предприниматели Хабаровского края могут стать резидентами бизнес-инкубатора

Бизнес-инкубатор создан, чтобы поддерживать предпринимателей на ранней стадии их деятельности Фото: Правительство Хабаровского края

У представителей малого и среднего предпринимательства появилась возможность стать резидентами бизнес-инкубатора в Комсомольске-на-Амуре. Сейчас ведется прием заявок на второй конкурсный отбор.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, действующим резидентам бизнес-инкубатора доступна аренда помещений по льготной цене. Также им окажут консалтинговую поддержку.

- Бизнес-инкубатор создан, чтобы поддерживать предпринимателей на ранней стадии их деятельности. Чтобы стать резидентом, нужно, чтобы с момента госрегистрации бизнеса прошло не более трех лет. Для резидентов предусмотрено обучение, помощь в поиске контактов для внедрения технологии или реализации товаров, а также в получении кредитов и банковских гарантий, - рассказали в АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края».

Кроме этого, для резидентов бизнес-инкубатора предусмотрены льготные ставки по арендной плате: в первый год скидка составит 40%, во второй - 60%, а в третий - 80%.

Напомним, что первые резиденты бизнес-инкубатора были отобраны в октябре этого года. Ими стали четыре представителя малого предпринимательства.

Заявки на получение статуса резидента в бизнес-инкубаторе принимаются до 2 декабря.