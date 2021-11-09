Циклон привел к сбою в работе хабаровского аэропорта Фото: Правительство Хабаровского края

Циклон с севера Кореи стал причиной задержки рейсов в аэропорту Хабаровска. Сейчас вылета ожидают пассажиры, которым нужно попасть в Оху, Ноглики и Николаевск-на-Амуре.

- В настоящее время в аэропорту Хабаровск ведется очистка перрона, ВПП, рулежных дорожек с применением жидких реагентов. В очистке задействована снегоуборочная техника и автотракторные машины с прицепным оборудованием для очистки территории. Ведется обработка воздушных судов противообледенительной жидкостью, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Там также отметили, что остальные рейсы выполняются по расписанию.

Напомним, что транспортные проблемы возникли также на дорогах как в столице региона, так и за ее пределами. Местами движение перекрыто. Госавтоинспекция обратилась к водителям с просьбой воздержаться от поездок на личных авто, так как сейчас это максимально небезопасно.

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