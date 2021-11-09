76% жителей Хабаровского края приняли участие во Всероссийской переписи населения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершается Всероссийская перепись населения. Начиная с 15 октября, ее участниками успели стать 76% жителей Хабаровского края. Информацию о себе, как показала практика, охотнее всего предоставляют те, кто проживает на отдаленных территориях, сообщили в региональном правительстве.

В числе лидеров активности районы края: Ванинский, Советско-Гаванский, Верхнебуреинский и имени Лазо. Там передали сведения о себе переписчикам 80 и более процентов населения.

Перепись 2021 года закончится 15 ноября. В этот раз ее отличительной особенностью стало то, что информацию о себе можно передать, не только ответив на вопросы переписчиков, но и самостоятельно прийти в переписной пункт или вовсе, не выходя из дома, заполнить анкету на портале государственных услуг.

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