Три дня продержится циклон в северных районах Хабаровского края

В северных районах Хабаровского края циклон задержится до 11 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В северных районах Хабаровского края циклон задержится до 11 ноября. Как сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС», опасная метеорологическая обстановка сохранится в Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районах. Там ожидаются осадки в виде снега, а также усиление ветра до 18-23 метров в секунду.

Из-за ухудшения погоды возможны нарушения в работе объектов электроснабжения. Кроме этого возможен перехлест и обрыв электропроводов.

Из-за возникновения гололеда на дороге возможно ухудшение транспортного сообщения. Предусмотрено ограничение в движении междугороднего пассажирского транспорта. Вероятен рост количества ДТП. Автолюбителям также рекомендуют не ставить свой личный транспорт под деревьями.

Ухудшение погодных условий может поспособствовать формированию сгонно-нагонной волны и приливных явлений, которые могут спровоцировать подтопление прибрежной зоны в Охотском, Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах.

- Главам муниципальных образований направлены рекомендации о необходимости принятия мер для предупреждения возникновения происшествий и минимизации возможных последствий. Организовано сотрудничество с едиными диспетчерскими службами муниципальных образований и дежурными сменами министерств и ведомств, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

МЧС рекомендует жителям северных районов соблюдать правила личной безопасности, а именно правильно выбирать обувь и одежду, опасаться рекламных конструкций и деревьев. Водителям советуют быть осторожными и внимательными, отменить поездки за пределы населенных пунктов, а также соблюдать скоростной режим и необходимую дистанцию.

КОНКРЕТНО

Напоминаем телефоны: пожарно-спасательная служба - 101, единый номер вызова экстренных служб - 112.