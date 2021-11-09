Ложную информацию о необходимости заплатить налог прочли хабаровчане в соцсетях

В отделении ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО рассказали, что распространяемая информация не соответствует действительности Фото: Михаил ФРОЛОВ

На интернет-ресурсах и в социальных сетях распространяется ложная информация о необходимости заплатить налог. Это касается родителей школьников, а также пенсионеров, которые в этом году получили единовременную государственную выплату в размере 10 тысяч рублей.

В отделении ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО рассказали, что эта информация не соответствует действительности.

- В соответствии с законодательством, данные выплаты не облагаются налогами на доходы физических лиц. Их не нужно декларировать в налоговых службах, - пояснили в пресс-службе краевого отделения ПФР.

Также в пенсионном фонде напомнили, что единовременные выплаты не учитываются в случае определения права на получение других мер соцподдержки.