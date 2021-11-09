В краевой столице за сутки на номер скорой помощи поступает более тысячи звонков Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае увеличилась нагрузка на скорую помощь. Это связано с ростом заболеваемости COVID-19. Сложнее всего врачам Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В краевой столице за сутки на номер скорой помощи поступает более тысячи звонков, а в Городе юности медицинская помощь каждый день требуется 350 жителям.

- Больше всего звонков было с 3 по 7 ноября. Поступали жалобы на высокую температуру и ухудшение состояния. Приходилось перевозить пациентов с пневмониями в тяжелой форме, а также лежачих больных на кислороде, - рассказала Юлия Окишева, заместитель главного врача скорой медицинской помощи города Хабаровска.

Как пояснили в пресс-службе правительства края, в скорой Хабаровска сейчас работают 52-56 бригад каждый день. За прошлые сутки экстренная медпомощь потребовалась 981 жителю города. У 91 из них - подтвержденный случай заболевания коронавирусом. 262 хабаровчан беспокоила высокая температура. С симптомами ОРВИ обратились 132 жителя города. Также скорую помощь вызывали 145 хабаровчан, болеющих пневмонией.

КОНКРЕТНО

Вызывать скорую помощь краевой миндздрав рекомендует только при серьезных нарушениях здоровья: при потере сознания, учащении дыхания, при одышке. В остальных случаях необходимо вызывать врача из поликлиники.

Единая форма вызова врача: http://housecall.medkhv.ru/.