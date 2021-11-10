Магаданских дорожников будут судить за плохой ремонт автодороги «Колыма». Фото: стоп-кадр видео ВГТРК Магадан

Чиновники Росавтодора пойдут под суд за плохой участок трассы в Магаданской области. Фигурантами уголовного дела стали директор филиала ФКУ «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» и его заместитель. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями, сообщили в региональной прокуратуре.

— По версии следствия, в ноябре 2020 года обвиняемые подписали документы о вводе в эксплуатацию участка федеральной автодороги «Колыма», отремонтированного в рамках государственного контракта. При этом, злоумышленники достоверно знали о том, что новое асфальтобетонное покрытие не соответствует требованиям государственного стандарта, — пояснили в ведомстве.

По оценкам экспертов, сумма ущерба от действий чиновников превысила 2,5 миллиона рублей.

Рассмотрение дела состоится в Магаданском городском суде.

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