За текущий год в бюджет Хабаровска поступило 12,5 миллиардов рублей

В бюджет краевой столицы за текущий год поступило 12,5 миллиардов рублей Фото: Администрация Хабаровска

В бюджет краевой столицы за текущий год поступило 12,5 миллиарда рублей. За девять месяцев на одного жителя бюджетная обеспеченность составила 20,5 тысячи.

- За этот год в бюджет Хабаровска поступило 12 миллиардов 516 миллионов рублей, что соответствует 74% от годового плана. Налоговые поступления составили более 5,5 миллиарда, неналоговые доходы - более 1,3 миллиарда. Сумма безвозмездных поступлений - 5,5 миллиарда, - рассказали в пресс-службе мэрии Хабаровска.

По сравнению с прошлым годом налоговые поступления увеличились на 642 миллиона, а неналоговые на 502 миллиона. На 200 миллионов возросли безвозмездные поступления.

За этот год из бюджета краевой столицы расходовано 11 миллиардов 808 миллионов рублей, что составляет 66% от всех годовых назначений. На таком же уровне сохранилось исполнение муниципальных программ.