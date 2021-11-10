В Хабаровске задержали трех мужчин, которые пытались незаконно продать оружие

Хабаровчане пытались продать ружье за 10 тысяч рублей Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Хабаровске задержали трех мужчин, причастных к незаконному сбыту огнестрельного оружия. Хабаровчане пытались продать ружье за 10 тысяч рублей.

Как рассказали следствию подозреваемые, видоизмененное огнестрельное оружие, изготовленное из двуствольного охотничьего ружья шестнадцатого калибра, они нашли в одном из районов города.

- Возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 222 УК РФ - «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Мужчинам грозит лишение свободы сроком до 12 лет, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Ранее все трое мужчин привлекались к уголовной ответственности за кражи, разбои и вымогательство.