Пробки в Хабаровске: из-за снегопада на дорогах образовались длинные заторы

Ситуация на дорогах ухудшилась из-за выпавшего снега Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске из-за гололеда и снегопада пробки начали образовываться там, где раньше их не было. Хабаровчане вынуждены после тяжелого рабочего дня часами сидеть в машине в надежде скорее добраться до дома.

Ежедневная пробка в сторону улицы Павла Морозова стала значительно длиннее. Она начинается заранее, на Шевчука.

Длинный и долгий затор сформировался по улице Оборонной. Пробка начинается от пересечения с Ремесленной и заканчивается на перекрестке с Волочаевской.

На Волочаевской хабаровчанам также придется постоять. Затор движется по направлению к развязке с Краснореченской. От нее пробка продолжается по улице 65-летия Победы.

Набраться терпения придется и тем хабаровчанам, чей путь домой проложен через улицу Калараша. Там пробка начинается от поворота с улицы Королева и завершается на перекрестке с Краснореченской.

Столпотворение машин образовалось и на Ленинградской улице в сторону поворота на Ленина, которая тоже стоит.

Недлинный затор сформировался по улице Некрасова. Там пробка начинается от детского сада №126 и заканчивается в районе ДВГУПС.