В Хабаровском крае число заразившихся ковидом приближается к 100 тысячам Фото: Светлана Макеева

Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае остается стабильно высоким. За минувшие сутки наличие инфекции подтвердилось у 501 человека.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 142, в Комсомольске - 111, в Николаевском районе - 78, в Бикинском - 66, в Вяземском - 31, в Лазо - 29, в Амурском - 18. Единичные случаи заражения также встречаются на остальной территории.

- Выздоровели 298 жителей края, 41 находится в тяжелом состоянии, 25 подключены к аппаратам ИВЛ. Один скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2533 койки для ковид-больных. Свободны 372.

КОНКРЕТНО

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 98 922 случая коронавируса;

89 060 человек выздоровело;

8921 находится на лечении (2181 в стационаре, амбулаторно 6740);

Скончался 941 человек.

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