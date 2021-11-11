Из-за непогоды закрыли переправу «Холмск – Ванино» Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Из-за ухудшения погоды в Татарском проливе закрыли паромную переправу по маршруту «Холмск – Ванино», сообщили в МЧС региона. Решение об этом было принято накануне в 17.00. Прогнозов по тому, как скоро восстановится сообщение, пока нет.

Напомним, что циклон, пришедший с севера Кореи, накрыл Хабаровский край 9 ноября. Предположительно, он задержится в регионе на три дня. Из -за ледяных дождей дороги в регионе сковывает льдом, а сильный ветер на севере края буквально сбивает людей с ног.

Спасатели и Госавтоинспекция по-прежнему просят автомобилистов воздержаться от поездок на личном транспорте: сейчас это опасно.

ВАЖНО!

Полезные телефоны в случае ЧС.

Сахалинское морское пароходство: 7 (42433) 66208; 7 (42433) 66-102

Телефоны вызова экстренных служб: со стационарного номера – «01», с мобильных телефонов - «101» и «112»

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.

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