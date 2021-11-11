За покупку поддельных сертификатов о вакцинации задержали шестерых хабаровчан Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Хабаровские полицейские задержали шесть человек, которых подозревают в покупке сертификатов вакцинации.

Чтобы процедура выглядела максимально реалистичной, на приеме к месту предполагаемого укола прикладывался ватный тампон. Вакцина, в свою очередь, шла в утиль, сообщили в региональном МВД.

— В настоящее время полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния, — отметили в ведомстве.

В краевом Следкоме пояснили, что взятки медикам давались летом. Размер не превышал десяти тысяч рублей, однако точная сумма не называется.

Уголовные дела возбуждены по статьям «Получение взятки» и «Мелкое взяточничество».

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