Хабаровским центрам занятости установили оборудование для работы с инвалидами

Хабаровским центрам занятости установили оборудования для работы с инвалидами Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае все центры занятости оснастили оборудованием для работы с людьми, у которых есть особенности здоровья. Об этом сообщили в правительстве региона.

В центрах появились аппараты, при помощи которых можно общаться с инвалидами по слуху или по зрению.

В правительстве отметили, что оборудование уже активно используется. Так, с его помощью в центре занятости населения Хабаровска и Хабаровского района в этом году услуги оказаны 28 гражданам с инвалидностью по слуху, из них трудоустроены 22 человека. Также обратились 22 гражданина с инвалидностью по зрению. Из них работу нашли 10.

Сообщается, что с начала года 155 человек с особенностями здоровья получили услуги центров занятости региона. Новую работу нашли 53 жителя.

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