В Хабаровске незаконно торгуют рыбой и просроченной продукцией

Рейд организован специалистами комитета по управлению Железнодорожным районом Фото: Администрация Хабаровска

На стихийном рынке в поселке Горького выписали штраф пяти продавцам. Рейд организован специалистами комитета по управлению Железнодорожным районом.

С ними несанкционированные торговые точки выявляли полицейские, работники МУП «Восток», дружина «Вектор», а также специалисты отдела благоустройства.

- По итогам неожиданного визита обнаружено пять торговых точек, где торгуют просроченной продукцией и рыбой. У этих продавцов нет документов на ведение предпринимательской деятельности. Им грозит штраф, - рассказали в пресс-службе мэрии.

На территории в районе улицы Гагарина убран мусор, оставленный недобросовестными продавцами. Было составлено четыре протокола по статье 29 административного кодекса края - «Осуществление розничной торговли, а также оказание услуг в неустановленных для этих целей местах».