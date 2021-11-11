Последствия снегопада устраняют в Хабаровске

Снег с дорог начали убирать ночью Фото: Правительство Хабаровского края

Снег с дорог начали убирать ночью. Работа по устранению последствий снегопада ведется круглосуточно.

На работах по очистке проезжих частей задействовано 23 спецмашины. Используется 509,2 тонны пескосоляной смеси и 16 тонн реагента. В четверг, 11 ноября, на дорогах Хабаровска работает 54 единицы техники. Расчисткой дорог занимаются 45 рабочих.

- Гололедными материалами обрабатываются не только дороги, но и посадочные площадки, а также заездные карманы остановок общественного транспорта, - сообщили в городском управлении дорог и внешнего благоустройства.

Спецтехника сгребает снег с дороги к прибордюрной зоне. Потом снежные массы вывезут на полигоны.

- Управляющие организации тоже принимают участие в устранении последствий снегопада. 1000 сотрудников убирают снег со входов в здания, расчищают основные пути, посыпают песком спуски и подъемы, - рассказали в пресс-службе правительства края.