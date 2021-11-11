Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия11 ноября 2021 8:54

Житель Амурска получил срок за убийство собственной матери

Мужчина нанес матери более 30 ударов руками и ногами
Анастасия НУРАДИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина проведет семь лет в колонии строгого режима

Мужчина проведет семь лет в колонии строгого режима

Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Амурска убил собственную мать. Мужчина проведет семь лет в колонии строгого режима.

Сын бил родную мать руками и ногами. Нанес более 30 ударов по голове, грудной клетке, в область таза. От полученных тяжелых травм женщина умерла.

- Было возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть», - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

По решению суда, житель Амурска признан виновным. В течение семи лет мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.