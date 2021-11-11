Житель Амурска получил срок за убийство собственной матери

Мужчина проведет семь лет в колонии строгого режима Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Амурска убил собственную мать. Мужчина проведет семь лет в колонии строгого режима.

Сын бил родную мать руками и ногами. Нанес более 30 ударов по голове, грудной клетке, в область таза. От полученных тяжелых травм женщина умерла.

- Было возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть», - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

По решению суда, житель Амурска признан виновным. В течение семи лет мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.