«Это уже не ситком»: ТНТ покажет сериал «Универ. 10 лет спустя», который вернется в эфир в новом формате

Новый сезон ТНТ станет значимым событием для отечественного ТВ – впервые в истории российских сериалов хитовый проект вернется в эфир после закрытия. Самый продолжительный сериал ТНТ совершит камбэк спустя три года после выхода в эфир 555-й серии, напомнит, чем закончился «Универ. Новая общага», и перенесет сюжет на 10 лет вперед.

Вместе с героями повзрослеет и хронометраж истории – новые серии длятся по часу, а к традиционной комедии добавятся элементы драмы. Также в «Универе» появятся новые герои, которых сыграют звезды большого кино: Алексей Серебряков и Анатолий Белый.

В центре сюжета сериала «Универ. 10 лет спустя» – отношения Антона и Кристины (Стас Ярушин и Настасья Самбурская), Маши и Вали (Анна Хилькевич и Александр Стекольников), Майкла и Вари (Арарат Кещян и Екатерина Молоховская), а также непростая история Яны (Анна Кузина). Беззаботные герои «Универа» выросли и покинули общагу. У них появились семьи, работа, кого-то начал затягивать быт, кого-то настиг возрастной кризис. Майкл потерял работу, он вынужден сидеть дома и воспитывать двух дочерей. Антон сначала лишился Кристины, а потом и состояния отца. Маша решает, что им с Валей пора заводить детей, но Валя не готов к родительству. Яна развелась, посвятила себя работе и думает, что она упустила воспитание сына. Жизни героев сложились по-разному, но они по-прежнему дружат и помогают друг другу.

Вселенная «Универа» зародилась на ТНТ в 2008 году, с тех пор сериал оброс множеством сезонов, огромной фанбазой и даже своим спин-оффом «СашаТаня», новые эпизоды которого до сих пор идут на ТНТ, не теряя рейтинга. Аудитория сериала выросла, оставила универ, общагу, студенческие пары позади и обзавелась семьями – вместе с ней выросли и герои, которым еще есть, что сказать.

Анна Хилькевич: «Я, как и многие другие, подошла к съемкам «Универа. 10 лет спустя» именно с творческой стороны. Мы сейчас уже в том статусе, когда можешь творить всей душой. И мне кажется, у нас получилось. Это такое творение ТНТ, творение наших продюсеров, авторов, сценаристов и актеров. Каждый из нас внес какую-то лепту в своего персонажа: и внешне, и внутренне. Сначала мы волновались, но итог, мне кажется, получился бомбическим».

Стас Ярушин: «Я понимал, кто будет работать над проектом, мы встречались с продюсерами сериала. Мне понравилось то, что предложили сценаристы. «Универ. 10 лет спустя» - это уже не просто ситком, а совсем другая история. Это более взрослое кино!».

«Универ. 10 лет спустя» – скоро на ТНТ